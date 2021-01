Verwarring door open/dicht afsluiting op Kasteleinweg

Aalsmeer – Het is nog niet tot iedere automobilist doorgedrongen en wellicht wel begrijpelijk, want helemaal duidelijk staat het niet aangegeven. De werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg gaan onverminderd door en sinds afgelopen maandag 11 januari wordt het gedeelte tussen de Stommeerkade en de Ophelialaan aangepakt.

Aan de kant van de Stommeerkade zijn hekken neergezet en wordt verkeer omgeleid via de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg. Vanaf de Ophelialaan is het nog wel mogelijk om na de (tijdelijke) rotonde hier door te rijden, maar niet als doorgaande route. Het gedeelte wordt deels open gehouden voor de bewoners van de nieuwbouw langs de Kasteleinweg (Anthony Godinweg, Salomon Dierkenslaan, David van Baerlehof en Charles Gabrijweg). Deze wijk heeft namelijk maar één ontsluiting en dat is via de Burgemeester Kasteleinweg.

Gedeelte Burgemeester Kasteleinweg is dicht tussen de Stommeerkade en de Ophelialaan. Wel open voor bewoners en dit geeft verwarring…

De open/dicht afsluiting geeft verwarring, zo blijkt. Want een groot aantal automobilisten rijdt, ondanks bebording door, en stuit op een verkeersregelaar. Deze vertelt dat keren de enige optie is, want op een extra (onnodig) rondje door ‘hun’ wijk zitten de bewoners niet te wachten. Gelukkig is er ruim de mogelijkheid om te draaien.

De Burgemeester Kasteleinweg is overigens afgesloten tussen de Stommeerkade en de Ophelialaan voor de aanleg van een rotonde bij de Burgemeester Hoffscholteweg. De afsluiting duurt tot eind februari.