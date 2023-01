Verrassende verhalen in Ron’s Ondernemerspodcast

Aalsmeer – Wie gaan er schuil achter al die prachtige bedrijven in Aalsmeer en Kudelstaart? In Ron’s Ondernemerspodcast gaat Ron Leegwater voor ondernemersvereniging Nieuw Ondernemend Aalsmeer op deze ontdekkingstocht.

In elke aflevering leren de luisteraars deze ondernemers een beetje beter kennen aan de hand van hun favoriete muziek. Dit levert mooie, persoonlijke en verrassende verhalen op. Met vragen die tijdens een netwerkborrel of zakelijk evenement niet snel gesteld zullen worden. Iedere zes weken gaat Ron weer met een andere ondernemer in gesprek. De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify: Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer: https://open.spotify.com/show/5ua0eoXmprwAPJFZnR3bFL?si=BkjAWhZYSHWZtbCDpRgNwA

In de eerste aflevering is Wouter de Vries, directeur van Parfum Flower Company en voorzitter van Nieuw Ondernemend Aalsmeer, te gast. Wouter is een echte ondernemer, zowel zakelijk als privé. In het gesprek met Ron vertelt hij onder andere voor welke andere doelen en organisaties hij zich nog meer inzet. Verder is te horen hoe zijn ondernemende leven tussen de heerlijk geurende rozen er uit ziet, hoeveel kippen er rondlopen in de tuin van familie De Vries en waarom een 25-jarige Amsterdamse zanger in zijn muzikale Top 3 staat.

Foto-onderschrift: Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer met als eerste gast Wouter de Vries van Parfum Flower Company is te beluisteren via Spotify.