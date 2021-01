Vermiste man nabij Molenpoel gevonden!

Aalsmeer – Woensdag 6 januari omstreeks twee uur in de middag zijn de hulpdiensten opgeroepen naar de Mr. Jac. Takkade te gaan. De man, die sinds dinsdagavond vermist was, is door inwoners gevonden. De man is levend aangetroffen nabij de Molenpoel, hij hield zich schuil in een rietkraag.

De zoektocht naar de man werd dinsdagavond na enkele uren stop gezet, maar woensdag in de ochtend voorgezet in en rond het Schinkelbos. Met boten van de politie en de brandweer is ook gezocht op ook het water.

Door omstanders werd melding gemaakt van het vinden van mogelijk de vermiste man. Direct zijn onder andere de politie, brandweer en ambulance opgeroepen om ter plaatse te gaan. Het bleek de vermiste 53-jarige man te zijn. Hij was flink onderkoeld en is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

