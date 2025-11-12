Verkoopdagen in het Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Zaterdag 15 en zondag 16 november houdt het Crash Museum verkoopdagen. Bezoekers krijgen de kans om unieke zend- en ontvangapparatuur, militaria, modellen en boeken aan te schaffen. Het zijn objecten die overcompleet zijn omdat ze voor Crash geen museale waarde hebben.

De verkoop biedt liefhebbers van techniek, geschiedenis en luchtvaart een uitgelezen kans om bijzondere stukken te bemachtigen. Van vintage radio’s en versterkers tot afgebouwde vliegtuigmodellen en zeldzame boeken over de Tweede Wereldoorlog en de krijgsmacht: er is voor iedere verzamelaar en geïnteresseerde iets bijzonders te vinden.

Naast de verkoop is het museum zelf uiteraard te bezoeken. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in de indrukwekkende verhalen van de luchtoorlog en het verzet, en tegelijkertijd een uniek object mee naar huis nemen. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 is zowel zaterdag als zondag geopend van 11.00 tot 16.30 uur en gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Informatie: www.crash40-45.nl.

Foto’s: Verkoopdagen apparatuur en boeken (aangeleverd).