Verkoop woningen Oosterland in Mijdrecht gestart

De Ronde Venen – De verkoop van de eerste woningen in de nieuwe wijk Oosterland, Oosterlicht Fase 1 genoemd, in Mijdrecht is woensdag 1 oktober van start gegaan. Wethouder Anja Vijselaar gaf het startsein door de allereerste verkoopbrochure aan een jong gezin te overhandigen en met een druk op de knop het inschrijfformulier online te zetten.

Het verkoopevenement trok ruim 350 geïnteresseerden voor de eerste 55 woningen van de ongeveer 800 woningen van dit duurzame nieuwe woongebied. In Oosterlicht Fase 1 komen 55 woningen, variërend van rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen tot semibungalows en vrijstaande woningen. De wijk is ontworpen met oog voor duurzaamheid, biodiversiteit en een sterke verbinding met de omliggende natuur en het Wickelhofpark. Oosterland komt op de plek van het voormalige kassengebied bij de Tuinderslaan in Mijdrecht.

Op de foto: Wethouder Anja Vijselaar overhandigt de allereerste verkoopbrochure aan geïnteresseerden Manon Menthen, Jari Warners en baby Joep uit Wilnis. Foto: aangeleverd.