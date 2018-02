Verkiezingsdebatten In Uithoorn

Uithoorn -In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 zendt Rick FM zes dagen per week verkiezingsdebatten uit over uiteenlopende onderwerpen. Elk debat wordt gevoerd tussen 2 partijen onder leiding van een presentator van Rick FM. De debatten zijn via de kabel te beluisteren op 99.0 FM, via de ether op 106.3 FM en via internet op www.rickfm.nl. Hier zijn de debatten ook terug te luisteren via “Uitzending Gemist”.

1 maart

Op donderdag 1 maart tussen 17.00 en 18.00 debatteren PvdA en VVD over wat er aan jongerenwerk moet gebeuren in Uithoorn. Gemeentebelangen, Ons Uithoorn en Groen Uithoorn debatteren met elkaar hoe de participatie in Uithoorn vorm gegeven moet worden.

Op vrijdag 2 maart tussen 17.00 en 18.00 debatteren CDA en DUS! met elkaar de mogelijkheden voor meer keuzevrijheid en eigen regie voor mensen die in de bijstand zitten of in de schuldhulpverlening. Ons Uithoorn, Groen en Gemeentebelangen gaan met elkaar in debat over de centen van de gemeenten.

4 maart

Op zondag 4 maart tussen 16.00 en 16.30 hoort u van alle 7 deelnemende partijen wat zij vinden dat er nu met Schiphol moet gebeuren. Nu Lelystad wordt uitgesteld wat heeft dat voor consequentie voor Uithoorn.

Op maandag 5 maart tussen 17.00 en 18.00 debatteren Groen Uithoorn, Gemeentebelangen en Ons Uithoorn over het afschaffen van de hondenbelasting. De VVD en de PvdA kruisen de degens over wat een buurt nu prettig maakt om er te leven.

6 maart

Op dinsdag 6 maart tussen 17.00 en 18.00 kruisen CDA en DUS! de degens over de woningbouw in Uithoorn. Voor wie moet er gebouwd gaan worden? VVD en PvdA debatteren over hoe lang blijft Uithoorn nog zelfstandig.

7 maart

Op woensdag 7 maart tussen 17.00 en 18.00 debatteren VVD en PvdA verder nu over het onderwerp voor wie en waar gaan we woningen bouwen. Ons Uithoorn, Groen Uithoorn en Gemeentebelangen hoe het volgens hun verder moet met de zelfstandigheid van de gemeente Uithoorn.

Op donderdag 8 maart tussen 17.00 en 18.00 debatteren CDA en DUS! over de toekomstige zelfstandigheid van de gemeente Uithoorn. Gemeentebelangen, Ons Uithoorn en Groen Uithoorn debatteren over de woningbouw in de gemeente Uithoorn. Waar moeten nieuwe woningen komen en voor wie moeten ze gebouwd worden.