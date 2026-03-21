Verkiezingen Aalsmeer: Meeste stemmen voor alle lijsttrekkers

Aalsmeer – Op woensdag 18 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op donderdag 19 maart telde het gemeentelijk stembureau de stemmen op kandidaatsniveau.

In totaal brachten 13.941 kiezers in Aalsmeer hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 53,9%. De meeste stemmen zijn uitgebracht op de lijsttrekkers. Zo kreeg Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer 898 stemmen, wist Bart Kabout van het CDA 737 inwoners voor zich te winnen, was de populariteit van Sven Spaargaren van de VVD bijzonder groot, liefst 1879 stemmen, kozen 508 inwoners voor Jelle Buisma van GroenLinks/PvdA, terwijl zijn mede-lijsttrekker Ronald Fransen maar 144 stemmen kreeg. Bij D66 was lijsttrekker Sybrand de Vries goed voor 566 stemmen en bij FlorAalsmeer kozen 1175 inwoners voor lijsttrekker Judith Keessen.

Uiteraard zijn ook stemmen uitgebracht op alle andere kandidaten op de verkiezingslijsten. Opvallend bij Absoluut Aalsmeer zijn de 122 stemmen voor nummer vier, Danielle Prent, terwijl nummer drie, Werner Koster, maar 49 inwoners wist te overtuigen. Bij het CDA ging nu nog fractievoorzitter Dirk van Willegen op nummer elf met 149 stemmen de nummer drie Gerard Winkels (113 stemmen) voorbij. Bij de VVD was Joost de Vries (op nummer zes) met 533 stemmen populairder dan de nummers twee tot en met vier: Sissi Mijwaart (469), Marjanne Vleghaar (330) en Laurie van der Horst (390).

Bij GroenLinks/PvdA passeerde Sunny Lakerveld (nummer drie) met 180 stemmen lijsttrekker Ronald Fransen (144), evenals Maaike Vertregt (nummer zeven) met 172 stemmen. Bij D66 een vergelijkbaar stemgedrag. Willem Kikkert op twee met 96 stemmen, terwijl nummer drie, Marion Geisler, 368 inwoners achter zich wist te scharen. Een goede lijstduwer bleek oud-wethouder Wilma Alink-Scheltema met 72 stemmen. Bij FlorAalsmeer is gestemd volgens het rijtje: Afke Dappers op twee kreeg 182 stemmen en Lydia Lucke op drie 114 stemmen. Opvallend was wel de eveneens 114 stemmen voor nummer acht, Sander van der Lip.

Op donderdag 26 maart stelt het centraal stembureau de defintieve uitslag vast tijdens een openbare zitting, die om 11.00 uur aanvangt in het Raadhuis. Belangstellenden zijn welkom.