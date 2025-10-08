Verkeerslichten Zuwe – A2-tunneltje – weggehaald

De Ronde Venen – In het tunneltje onder de A2 tussen de Groenlandsekade (Vinkeveen) en de Zuwe (Baambrugge) werd het verkeer tot voor kort geregeld door verkeerslichten. Voordat de gemeente tot vervanging over zou gaan, is eerst besloten een pilot uit te voeren. Daaruit moest blijken of de verkeerslichten uitgezet en uiteindelijke definitief verwijderd kunnen worden. De proefperiode van zes maanden moest uitwijzen of de twee verkeerslichten overbodig zijn.

Om dit te kunnen vaststellen, bestond de proef uit twee fases. Fase 1: van dinsdag 21 januari tot dinsdag 22 april stonden de verkeerslichten op knipperen. Fase 2: van dinsdag 22 april tot dinsdag 22 juli stonden de verkeerslichten uit. Uit evaluatie blijkt, dat de verkeerslichten verwijderd konden worden. Zowel de afwikkeling van verkeer als verkeersveiligheid bleken geen probleem zonder de verkeerslichten. Dit betekende, dat vervangen van de verkeerslichten niet nodig was en de huidige verkeerslichten verwijderd konden worden. Dit is inmiddels gebeurd.

Er werden al kleine aanpassingen gedaan aan het tunneltje. De trottoirbanden die het fietspad van de weg scheidden, werden verwijderd. Dit creëerde ruimte om verkeer in de tunnel te laten passeren. Aanvullend hierop worden de fietssuggestiestroken beter vormgegeven met onderbroken markering. Ook worden nog aanwezige lijmrestanten verwijderd.

Op de foto: Eén van de twee inmiddels verwijderde verkeerslichten, gezien vanuit Baambrugge. Foto: aangeleverd.