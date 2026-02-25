Uithoorn – Verkeersovertreders in Uithoorn hebben vorig jaar opnieuw fors bijgedragen aan de landelijke schatkist. Uit recent gepubliceerde cijfers van de landelijke boete‑incasseerder blijkt dat de opbrengst in 2025 is opgelopen tot bijna 290.000 euro. Daarmee ligt het totaalbedrag hoger dan in 2024, toen de verkeersopbrengsten lager uitvielen.

De stijging lijkt vooral te komen door een combinatie van strengere controles en het toenemende gebruik van automatische handhavingsmiddelen, zoals flitspalen en mobiele radarwagens. Opvallend is dat veel boetes werden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, met name op wegen waar de maximumsnelheid recent is aangepast.

Hoewel de hogere opbrengsten financieel gunstig zijn voor de staat, roept het ook vragen op over de verkeersveiligheid in de gemeente. Lokale bestuurders benadrukken dat handhaving geen doel op zich is, maar moet bijdragen aan veiliger verkeersgedrag in Uithoorn.

Op de foto: Verkeersboetes in Uithoorn leveren staatskas meer op dan in 2024. Foto: archief.