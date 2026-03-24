Vergaderingen voor ‘oude’ en nieuwe raadsleden

Aalsmeer – Op dinsdag 31 maart vindt in de raadzaal van het Raadhuis een bijzondere openbare raadsvergadering plaats. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en start met een openings- en welkomstwoord door voorzitter Gido Oude Kotte. Vervolgens staat rechtmatigheid verkiezingen en formele toelating van nieuwe raadsleden op het programma. Daartoe heeft een commissie van drie raadsleden de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden onderzocht.

Afscheid raadsleden

Tussen 20.15 en 21.00 uur is het afscheid gepland van de vertrekkende raadsleden met een toespraak door burgemeester Oude Kotte en gelegenheid voor de afscheidnemende leden om een reactie te geven. Om 21.00 uur sluit de vergadering officieel en is er in het souterrain een informeel samenzijn en gelegenheid voor inwoners en belangstellenden om afscheid te nemen van de raadsleden.

Beëdiging nieuwe raadsleden

In de raadsvergadering een dag later, op woensdag 1 april vanaf 20.00 uur, leggen de nieuw toegelaten raadsleden de eed of verklaring en belofte af. Ook na afloop van deze vergadering is er een informeel samenzijn in het souterrain en kan onder het genot van een hapje en een drankje nader kennis gemaakt worden met de nieuwe raadsleden en is er gelegenheid hen te feliciteren.