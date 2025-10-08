Abcoude – De gebroeders De Witt werden in 1672 gelyncht, de gebroeders De Boer wonnen in 1990 de Champions League en de gebroeders Ko hadden in 2004 een toeter op hun waterscooter. De gebroeders Maalderink hebben geen waterscooter, maar nu wel een avondvullend programma ‘Verbroedering’. De try-out is zaterdag 11 oktober om 20.15 uur in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Roel en Jos Maalderink, bekend van het televisieprogramma ‘Plakshot’, maken hun theaterdebuut met deze show. Vaak vinden mensen het maar moeilijk te geloven dat Roel en Jos broers van elkaar zijn. De mannen verschillen namelijk nogal van elkaar. Zo kijkt Roel nu al ontzettend uit naar het spelen van deze gloednieuwe voorstelling. Jos daarentegen heeft nog nooit in het theater gestaan en vraagt zich af of deze tournee wel zo’n goed idee is.

‘Verbroedering’ is een actuele cabaretvoorstelling over de democratie die onder vuur ligt, het klimaat dat naar de klote gaat en de polarisatie die steeds verder oploopt. Hoe lossen we de problemen van vandaag op? Met hoop of met pessimisme? Met aanpassen of met jezelf blijven? Met een knipoog of met een kwinkslag? Maar zeker met Roel en met Jos.

Op de foto: Verbroedering met Roel en Jos Maalderink. Foto: aangeleverd.