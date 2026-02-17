Verboden bezoekjes op Fort bij Abcoude

Abcoude – Inwoners van Abcoude en omstreken zijn nieuwsgierig naar de vorderingen van de herbestemming van de kazerne van Fort bij Abcoude. Dat merken Natuurmonumenten en de aannemer, die de klus klaart, dagelijks.

Het fortterrein is afgesloten voor de verbouwing van de kazerne. Ondanks het bouwhek en verbodsborden komen er toch regelmatig mensen de bouwplaats opgewandeld om een kijkje te nemen.

Veiligheid

Natuurmonumenten snapt dat mensen benieuwd zijn, maar benadrukt met klem om niet de bouwplaats op te komen. Dit is voor hun eigen veiligheid én die van de bouwvakkers van essentieel belang.

Het is voor de aannemer helaas niet werkbaar om het bouwhek continue gesloten te houden. Bouwvakkers moeten immers regelmatig het terrein op en af. Een open bouwhek is dan ook géén teken dat de bouwplaats toegankelijk is. Het fortterrein zal naar verwachting eind 2026 weer open zijn voor het publiek. Dan is iedereen weer van harte welkom.

Het fortterrein is afgesloten voor de verbouwing van de kazerne. Foto: aangeleverd.