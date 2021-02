Veilig naar de stembus in coronatijd

Aalsmeer – Op 17 maart is het weer tijd om te stemmen: dan kiest Nederland de leden van de Tweede Kamer. In maart heeft iedereen nog steeds te maken met het coronavirus. De gemeente neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat alle stembureaus volgens de coronarichtlijnen zijn ingericht.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Verkiezingen zijn belangrijk! Wij staan garant voor veilige, betrouwbare en toegankelijke verkiezingen. In coronatijd vraagt dat om extra maatregelen. Die nemen wij, zodat niets in de weg staat van een hoge opkomst.”

Kuchschermen en looproutes

De stemlokalen moeten op de verkiezingsdag veilig zijn voor kiezers en de leden van de stembureaus. Alle stembureaus worden zo ingericht dat zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, met kuchschermen tussen de stembureauleden en kiezers, desinfectiezuilen en looproutes. Ook zijn op alle stembureaus beschermende materialen aanwezig, zoals mondkapjes, handschoenen en desinfectie- en schoonmaakmiddelen. De stemhokjes worden schoongehouden en na iedere kiezer wordt het rode potlood schoongemaakt. In alle locaties is de ventilatie gecontroleerd.

Alternatieve manieren

Ondanks alle voorbereidingen zullen er kiezers zijn die op 17 maart liever niet naar een stembureau gaan. Zij kunnen iemand machtigen of wanneer zij ouder dan 70 jaar zijn via briefstemmen hun stem uitbrengen. Daarnaast zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart vier stembureaus open speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Stembureau op loopafstand

De gemeente vindt het belangrijk dat er voor iedere kiezer een stembureau op loopafstand is en dat de wachttijden op de stembureaus beperkt zijn. Dat was nog niet zo eenvoudig, want een aantal reguliere locaties viel af omdat ze niet beschikbaar waren of niet voldeden aan de RIVM-richtlijnen. Het is gelukt om voldoende nieuwe locaties te vinden. Alle 15 stembureaus in Aalsmeer kunnen ‘coronaproof’ worden ingericht en zijn voor iedereen toegankelijk.

Betrouwbare verkiezing

Voor een betrouwbaar stem- en telproces is het van groot belang om over voldoende goed opgeleide medewerkers voor de stembureaus te beschikken. Er worden extra mensen opgeleid die op verkiezingsdag als reserve beschikbaar zijn. Aalsmeer heeft vooralsnog genoeg stembureauleden.