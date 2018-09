Veel wateroverlast in Uithoorn

Uithoorn – Op diverse plaatsen werd woensdagmiddag jl. veel hinder ondervonden door het vele regenwater. Zo ook op de Achterberglaan in Uithoorn, waar flink wat water op de rijbaan stond.

Sinds lange tijd viel er woensdag flink wat regen. Vanaf vs’ morgens zeven uur tot ongeveer drie uur bleef het maar regenen. Op veel plaatsen konden de riolen het regenwater niet snel genoeg afvoeren.

Ook de bezoekers van winkelcentrum Zijdelwaard, hadden er last van in dit overdekt winkelcentrum. De bezoekers verklaarde een flinke knal gehoord hebben waarna de bovenramen van het winkelcentrum open gingen. Vermoedelijk kwam dit door blikseminslag. Door de enorme regenval van de hele ochtend en een groot deel van de middag, ontstonden direct grote plassen in het winkelcentrum. Er wordt hard gewerkt ok alles weer droog te krijgen. (foto VTF- Lotte Zethof)