Veel te zien/doen bij heropening Raadhuis

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 25 januari zal burgemeester Gido Oude Kotte het Raadhuis van Aalsmeer officieel heropenen. Na een verbouwing van ruim een jaar voldoet het Raadhuis weer helemaal aan de eisen van deze tijd. Hierbij is ook verduurzaming van het gebouw meegenomen. Iedereen is van harte welkom om vanaf 10.00 uur de officiële opening bij te wonen en het gerenoveerde Raadhuis te bekijken. De heropening vindt plaats van 10.00 tot 14.00 uur met een afwisselend programma met allerlei activiteiten voor jong en oud.

Officiële gedeelte

Tijdens het officiële gedeelte zal de burgemeester om 10.00 uur het gebouw officieel heropenen en een toespraak houden in de burgerzaal. Vervolgens zal de burgemeester samen met de heer Jack Breen een expositie openen in de trouwzaal over architectuur in Aalsmeer. Het programma ‘Sem op zaterdag’ van Radio Aalsmeer zal live worden uitgezonden. Hierin zal ook de heropeningstoespraak van de burgemeester te horen zijn. Inwoners die niet in de gelegenheid zijn om de heropening te bezoeken kunnen de heropening en de toespraak vanaf 10.00 bekijken via Caiway TV kanaal 12, KPN/Telfort kanaal 1389 of via www.radioaalsmeer.nl

Programma

Na het officiële gedeelte start het programma met allerlei activiteiten. Ieder uur worden er rondleidingen verzorgd door het Raadhuis. In de burgerzaal en de raadskelder is een informatiemarkt over onder andere duurzaamheid, Visit Aalsmeer voor recreatie en toerisme, waterveiligheid, politie en het sociaal loket voor hulp ondersteuning. Ook wordt er in de raadskelder ieder uur een film getoond over de bouw en de historie van het raadhuis.

Bent u politiek bewust of wilt u dat worden? Dan kunt u terecht in de raadzaal voor meer informatie. Verder is er ieder uur gelegenheid om met de burgemeester op de foto te gaan. Op het Raadhuisplein staat een ladderwagen van de brandweer waarmee inwoners de duurzame aanpassingen aan het gebouw van bovenaf kunnen zien, zoals de zonnepanelen op het dak. En ook kan Flora, het beeld van de Romeinse godin van de lente en de bloemen van dichtbij bekeken worden. Kortom, een interessant en afwisselend programma. Iedereen is van harte uitgenodigd!