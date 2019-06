Veel stormschade in Vinkeveen en Wilnis

De Ronde Venen – Woensdagnacht kregen Vinkeveen en Wilnis de volle laag van de storm. Deze bijna windhoos veroorzaakte heel veel schade. De Brandweer en gemeente zijn de hele nacht druk in de weer geweest, om te helpen waar zij konden en de doorgaande wegen en fietspaden zoveel mogelijk weer vrij te maken van de tientallen omgewaaide bomen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Vooral Vinkeveen kreeg het zwaar te verduren. De brandweer kreeg dusdanig veel hulpmeldingen dat zij de hulp inriepen van de gemeente en brandweercollega’s van omringende gemeenten.

Bomen omgewaaid

In de dorpen waren tientallen bomen omgewaaid. In de Reigerstraat in Vinkeveen braken de bomen als ‘luciferhoutjes’. Ook op de Loopveldtweg en de Middenweg ging het fout. Bomen vielen op auto’s, op daken en hekwerken. Bij een woning op de Middenweg raasde de storm over het dak en sloeg alle dakpannen weg, waardoor er enorme waterschade ontstond in de slaapkamers. Alle spullen uit de tuin werden ‘verplaatst’ en tuinstoelen werden de volgende ochtend teruggevonden in het weiland verderop. Ook de N201 was enige tijd geblokkeerd door omgevallen bomen, evenals de Padmosweg in Wilnis

Vinkefest

Vinkefest, het feest van Vinkeveen, werd ook zwaar getroffen. Een groot deel van de feesttent is weggewaaid. Het aluminium frame en het tentdoek werd her en der in stukken teruggevonden. Iedereen bleef ongedeerd, maar de schrik zit er goed in. Of het feest vrijdag van start kan gaan is nog maar de vraag. De organisatie komt later vandaag met meer informatie. Hoe groot de schade is wordt vandaag misschien bekend, maar het is niet mis.