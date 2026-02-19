Veel Olympisch talent op OBS de Zuidooster

Aalsmeer – Deze week veranderde OBS de Zuidooster in een waar wintersportparadijs tijdens de Olympische Winterspelen. Alle groepen beleefden in sporthal De Bloemhof een sportieve sensatie en moedigden elkaar enthousiast aan.

De Olympiërs van de school lieten hun talent zien bij het schansspringen, waar dappere springers indrukwekkende sprongen maakten. Op het ijs werd fanatiek ijshockey gespeeld en bij het bobsleeën suisden de teams razendsnel over het parcours. Bij curling was het een kwestie van precisie en teamwork, terwijl de deelnemers aan de biatlon hun snelheid én concentratie moesten combineren.

En natuurlijk werd er ook volop geschaatst, met rode wangen en grote glimlach als resultaat. Als kers op de taart eindigde de dag met een geweldig sneeuwballengevecht. Overal klonk gelach en iedereen deed mee – juffen, meesters en leerlingen! Wat een fantastische, sportieve winterdag op de Zuidooster. Deze Olympische zullen niet snel vergeten worden.