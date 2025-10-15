Veel blije gezichten in De Ronde Venen bij finaleavond Rabo ClubSupport

Regio – Bij de Rabo ClubSupport Finaleavond waren dinsdagavond 7 oktober in Woerden veel blije gezichten te zien. Geselecteerde clubs, verenigingen en stichtingen uit de regio Rijn en Veenstromen kregen op deze avond namelijk te horen hoeveel euro’s hen was toebedeeld uit de pot van 100.000 euro, die de coöperatieve Rabobank beschikbaar had gesteld voor deze regio. Ook De Ronde Venen was goed vertegenwoordigd en er ging in totaal een groot bedrag mee naar onze gemeente. Hier kunnen weer mooie dingen mee gedaan worden in onze dorpen.

Coöperatief dividend

De coöperatieve Rabobank geeft elk jaar een deel van hun financiële winst terug aan de gemeenschap. Vanuit een zogenoemd coöperatief dividend ondersteunen zij onder meer initiatieven in Nederland die zich richten op buurten en clubs. Dankzij de goede financiële resultaten van de Rabobank werden er dit jaar alleen al voor onze regio 210 deelnemers geselecteerd door de ledenraad van de bank voor de Rabo ClubSupport actie. Van sportclubs tot cultuurverenigingen, van sociale projecten tot educatieve doelen stonden op de lijst waar rekeninghouders vanaf 1 tot en met 23 september hun stem konden uitbrengen. De diversiteit aan deelnemende clubs en bestedingsdoelen was indrukwekkend.

Massaal gestemd

Er zijn in totaal 4.420 stemmen uitgebracht in onze regio. Men kon op maar liefst drie lokale deelnemers stemmen die men een warm hart toe draagt. De gekozen deelnemers werden per verkregen stem financieel ondersteund om weer allerlei mooie dingen te kunnen doen.

Op de finaleavond was het feest van verbinding tussen allerlei vrijwilligers uit de regio. Van jong tot oud. Iedereen was enthousiast. De passie en inzet van al deze vrijwilligers voor de gemeenschap zijn echt bewonderenswaardig. Maar er heerste ook een stukje spanning toen men de envelop, die alle deelnemers bij binnenkomst hadden gekregen, open gemaakt mocht worden. Hierop stond het bedrag wat men op de rekening gestort kreeg namens de stemmers. Na het openen van de 210 enveloppen waren er veel tevreden gezichten te zien. Er heerste dan ook, na dit moment, een positieve energie in de zaal.

Er werd nog wat gezellig bijgepraat en men kon op de foto om te laten zien hoe blij men was met de financiële bijdrage. Het was een avond die draaide om lokale betrokkenheid en maatschappelijke impact. En natuurlijk heel mooi, dat Rabobank hieraan zijn steentje (of beter de euro’s) bijdraagt.

Meer weten wie er in onze gemeente een bijdrage hebben ontvangen? Kijk dan op: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht.

