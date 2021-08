Veel bekijks voor Flower Power-fietsparade

Aalsmeer – Ter gelegenheid van de opening en om bezoekers in the mood te brengen, organiseerde FloriWorld vandaag, dinsdag 17 augustus, de Flower Power-fietsparade. Deze fleurigste en kleurrijkste parade met 13 unieke fietsende bloemen- en plantenkunstwerken brengt het bloemencorso in een eigen jasje weer terug naar Aalsmeer.

De parade verliep vanaf de Dam in Amsterdam tot aan FloriWorld in Aalsmeer. Bij de tussenstop in het Stadshart in Amstelveen werden bloemen uitgedeeld met daaraan een gratis entreekaartje voor FloriWorld. Ondanks het regenachtige weer was het een fleurige succesvolle dag met veel bekijks langs de route.

Foto: Fabian Calis