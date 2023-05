Veel animo voor Amb8route in Kudelstaart

Kudelstaart – Op tweede Pinksterdag kon tijdens de Amb8route in Kudelstaart kennis gemaakt worden met lokale ambachtslieden. Het weer werkte mee, het heerlijke zonnetje nodigde uit om op stap te gaan, lopend of met de fiets. Er werd in groten getale een kijkje genomen in de keukens van de palingroker, de zeepmaker, de beeldhouwer en onder andere de kunstschilder. Doel van de Amb8route is om mensen kennis te laten maken met de unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden in de regio. Het was een feestje voor jong en oud, er waren extra ambachten, heerlijkheden te koop en leuke, korte workshops.

De fiets- en wandelroute gaat langs alle deelnemers en voert door het dorp Kudelstaart, langs de Westeinder en de Drecht via het Jaagpad aan de Amstel en is ongeveer 15 kilometer lang. Kijk voor meer informatie op www.amb8route.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl