Mijdrecht – Filmhuis Mijdrecht vertoont donderdag 16 oktober om 20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis de veelgeprezen thriller ‘Conclave’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via filmhuismijdrecht.nl.

Na het plotselinge overlijden van de paus komen kardinalen van over de hele wereld bijeen voor het conclaaf: een geheimzinnige ceremonie om een nieuwe leider van de katholieke kerk te kiezen. De leiding ligt bij kardinaal Lawrence (Ralph Fiennes), die worstelt met zijn geloof en geconfronteerd wordt met een schokkend geheim dat de uitkomst van de verkiezing én de toekomst van de kerk op het spel zet.

Wat volgt is een intens psychologisch en politiek machtsspel, waarin persoonlijke ambities, rivaliteit en verborgen agenda’s botsen. De spanning stijgt naarmate de stemmingen vorderen en de geheimen zich opstapelen.

De Nederlandse pers is lovend. De Volkskrant noemt het ‘pure pauspulp’ en prijst de meeslepende regie van Edward Berger. NRC spreekt van een ‘briljante cast’ en een sfeer die je het gevoel geeft zelf in het Vaticaan te zijn. Trouw noemt het een ‘heerlijke thriller vol Vaticaans gekonkel’.

Op de foto: Spannende Vaticaanse thriller Conclave in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.