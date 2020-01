Varend Corso Westland op zoek naar pramen

Aalsmeer – Het Varend Corso Westland is op zoek naar pramen uit Aalsmeer. In het verleden heeft al eerder een aantal pramen uit Aalsmeer deelgenomen aan het Varend Corso. De Praam heeft als voordeel dat ze de juiste maat heeft en niet hoog uit het water liggen, zoals dat zo mooi heet. Vaste elementen van deelnemers aan het Varend Corso mogen niet hoger dan 1,50 meter uit het water steken.

Van 2 tot en met 5 juli

Het Varend Corso Westland zoekt drie tot vier pramen die dit jaar gedurende de opbouwtijd en de vier dagen van het Corso zelf willen deelnemen. Het Varend Corso is dit jaar van 2 tot en met 5 juli en dus niet meer gelijk met de botenparade in Amsterdam begin augustus.

Het is niet de bedoeling dat de Praam door de deelnemers zelf opgebouwd wordt, ze zijn bedoeld om te dienen voor een competitie van aanstormend talent van diverse tuinbouw en bloemschikopleidingen uit het hele land. Alleen de Pramen en de schippers worden dus gezocht. De opbouw start vanaf 28 juni.

Uniek evenement

Meedoen aan het Varend Corso mag best omschreven worden als een uniek evenement. Veel mensen uit Aalsmeer weten wat een Corso inhoudt en een Varend Corso is zo nodig nog meer bijzonder. Men vaart vier dagen steeds een andere route en deze gaan via de vele vaarten in het Westland door alle bekende Dorpskernen en langs bedrijven en tuinen waar het publiek in grote getalen langs de route plaats neemt. Nieuw dit jaar in de route is Den Haag. Ook nieuw dit jaar is de aandacht die SBS6 zal besteden aan het Corso in het programma Rob’s Grote Tuinverbouwing. De ook in Aalsmeer bekende ontwerper Hans Hoogerwerf is nog steeds bij het Corso actief, nu als artistiek coördinator. Kijk ook op www.varendcorso.nl.

Klinkt een en ander interessant en zie je deelname wel zitten? Neem dan per email contact op met Arie Stolwijk via ariestolwijk@kpnmail.nl. Arie weet zeker dat je vier fantastische dagen zult beleven!