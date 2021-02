Vanuit je eigen huis op avontuur met Coco

Amstelland – Op zaterdag 6 maart speelt theaterduizendpoot Ton Meijer vanuit de Bibliotheek Amstelland de nieuwe online theatervoorstelling Coco kan het! Deze voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige Prentenboek van het jaar, geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen. De voorstelling is speciaal gemaakt voor de Nationale Voorleesdagen 2021.

‘Alle babyvogels gaan vandaag voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet…Wat denk je? Haar eigen Mama gooit Coco zo uit de boom! Maar kijk eens aan. Wat mama allang wist…Flapperdeflap Coco kan het zelf!’ Ga samen op avontuur met Ton en Coco vanuit je eigen huis!

Ton Meijer is een allround acteur en in zijn voorstellingen zit altijd klassieke muziek en een goed boek! Zijn jarenlange ervaring als dramadocent, theatermaker en speler heeft hij een eigen, vrije speelstijl ontwikkeld. Niets hoeft, veel mag. Hij weet verhalen op een weergaloze manier over te brengen op jong èn oud publiek.

De theatervoorstelling Coco kan het! is via een livestream te zien op zaterdag 6 maart van 11.00 tot 11.40 uur en is geschikt voor kinderen van 2+. Leden van de Bibliotheek Amstelland betalen €5 en niet-leden €10 voor een kaartje. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en aanmelden kan tot en met zondag 28 februari.

Kijk voor meer informatie over deze theatervoorstelling en de kaartverkoop op: www.debibliotheekamstelland.nl