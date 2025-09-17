Van Vesoul (FR) tot Maastricht voor het goede doel: Team Nieuwendijk fietste Tour for Life

Regio – Trappen, trappen en nog eens trappen. Vijf medewerkers van het regionaal bekende autobedrijf Renault Nieuwendijk deden vier dagen niets anders. Berg op, berg af, in de stromende regen en in de hitte, door prachtige natuur en over saaie industrieterreinen. Tussen 28 en 31 augustus fietsen zij maar liefst 618 kilometers, van Vesoul (FR) tot aan Maastricht. Allemaal voor het goede doel; onderzoek naar hersentumoren door het Erasmus MC. Het team zamelde 11.000 euro aan sponsorgeld in waarvan meer dan de helft door collega’s werd opgebracht.

Jeroen van den Tweel, Onno Overliese, Esther Maas, Bram Kemp en Victor Jonk zijn grote fietsliefhebbers en hadden ieder hun eigen redenen om deel te nemen aan deze grote uitdaging. Want een uitdaging, dat was het! De afstanden die per dag werden afgelegd varieerden tussen de 128 en 177 km. Daarbij moest er ook flink geklommen worden, in totaal 8.285 hoogtekilometers. Alle teamleden hadden vanaf maart een pittig trainingsschema gevolgd en wisten de lange tocht goed te volbrengen.

Perfecte organisatie

Esther Maas van kijkt voldaan terug op het sportieve avontuur. “Acht uur per dag op de fiets is niet niks. Alles gaat pijn doen, je weet op een gegeven moment echt meer hoe je moet zitten. Eigenlijk besef ik me nu pas wat een prestatie we hebben geleverd. Dat zoveel mensen ons sponsorden zorgden wel voor extra motivatie als ik er even doorheen zat.”

Alles was perfect geregeld vertelt Esther. Dré Maas en Ernest Nobel waren met twee Renault Trafics meegereisd om het Nieuwendijk-team te begeleiden. Daarnaast waren er vele vrijwilligers in touw om het gehele peloton van 140 renners zo goed mogelijk te verzorgen. Denk aan koks, masseurs en studenten die de tenten opbouwden en afbraken. “Een fantastisch avontuur om nooit meer te vergeten”, zegt Esther.

Autobedrijf Nieuwendijk stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor goede doelen en initiatieven. Elke medewerker kiest zelf een doel waaraan hij/zij wil doneren. Dit jaar ging bijna een vijfde deel naar de sponsoractie Tour for life. In totaal werd er door de 140 fietsers 558.925 ingezameld.

Wil je ook doneren? Dit kan nog tot 30 september via de website tourforlife.nl.

Op de foto: Team Renault Nieuwendijk fietste voor het goede doel. Foto: aangeleverd.