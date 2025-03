Kerkcafé: Migratie is een breed begrip

Uithoorn – Het Kerkcafé Uithoorn was redelijk goed bezet afgelopen vrijdagavond. Meer dan veertig belangstellenden kwamen hier naar toe waar gesproken werd over het thema migratie. Een thema dat als een heet hangijzer het politieke klimaat beheerst. In een geanimeerd gesprek tussen Sibilla Verhagen en migratie-onderzoeker Jeroen Doomernik kwamen veel meningen over migratie aan de orde.

Feiten

Eerst even wat feiten op een rij:

– Wanneer iemand uit het buitenland meer dan 4 maanden in NL verblijft, is hij/zij een immigrant.

– Eén op de tien immigranten is een Nederlander die uit het buitenland terugkeert.

– Van alle migranten is 12% asiel-immigrant.

– Momenteel heeft 25% van alle inwoners een migratieachtergrond; in de drie grootste steden is dit 50%.

In het gesprek werd allereerst duidelijk dat migratie een breed begrip is. En dat het onderdeel asiel-migratie (mensen die door oorlog of om een andere onveilige situatie hun land ontvluchten) dus maar 12% van de totale migratie is. Een veel grotere groep die vanuit het buitenland naar Nederland komt, zijn de buitenlandse studenten en de allergrootste groep (meer dan 5x zoveel als asiel-migranten!) bestaat uit mensen die hier voor hun werk naartoe komen: voor werk in de tuinbouw en de landbouw (arbeidsmigranten) en ook hoogopgeleide mensen (kennismigranten) die bijv. in de ICT komen werken.

Doomernik vertelt: “Per definitie is immigratie goed voor het BNP (Bruto Nationaal Product). Dat staat vast. En wanneer we onze economie op dit peil willen houden, kan dat niet zonder arbeidsmigranten. Dat verband moeten we onder ogen zien. De consequentie daarvan – o.a. druk op de huizenmarkt – moet door de politiek worden opgelost zonder de kleine groep asielzoekers de schuld te geven. Van ongekende massa-migratie is geen sprake. Hiermee doe je de waarheid geweld aan.”

Op de vraag of immigranten onze banen inpikken, zegt Doomernik: “Ook dit klopt niet. Nederlandse bedrijven zoeken zelf actief naar werknemers in het buitenland. In Nederland vinden ze die niet of vinden ze die te duur.”

En het sluiten van grenzen werkt zelfs averechts. Veel migranten gaan regelmatig terug naar hun thuisland. Als de grenzen worden gesloten, dan blijven ze. Die migranten vestigen zich dan permanent in ons land. Doomernik: “We moeten ook niet vergeten dat de meeste migranten een eigen plan en motivatie hebben om in het buitenland een betere toekomst te zoeken. Veel maatregelen houden daar geen rekening mee.”

Eén van de mensen uit de zaal, zei: ”Ook wanhoop kan zo’n motivatie zijn!”

Op de foto: Sibilla Verhagen en migratie-onderzoeker Jeroen Doomernik in een geanimeerd gesprek. Foto is aangeleverd.