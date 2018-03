‘Vaderlijke’ woorden bij installatie Raad

Aalsmeer – ‘Vaderlijke’ woorden van burgemeester Jeroen Nobel afgelopen donderdag 29 maart tijdens de tweede bijzondere raadsvergadering deze week. Dinsdag was afscheid genomen van negen raadsleden en deze avond vond de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats. Allereerst werd aan alle 22 raadsleden gevraagd om voor de vergadertafels te gaan staan. Een voor een hebben de vijftien heren en zeven dames de eed afgelegd aan de burgemeester en beloofd hun taak in alle eerlijkheid te zullen gaan vervullen. De installatie van het 23ste raadslid laat nog twee weken op zich wachten. De 17-jarige Thirsa van der Meer heeft haar raadlidmaatschap aanvaard, maar mag pas zitting nemen op 18-jarige leeftijd. Op 13 april bereikt ze deze leeftijd en haar installatie is nu gepland tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op donderdag 19 april.

“Voor Aalsmeer”

Burgemeester Nobel blikte terug op de uitslag van de verkiezingen. De opkomst was weliswaar hoger dan vier jaar geleden, maar 55,5 procent vond hij best zorgelijk. “Dit kan en moet beter. We hebben met elkaar nog veel te doen. In ieder geval nog meer onze oren te luisteren leggen bij de inwoners.” Daarna volgden de ‘vaderlijke’ woorden voor met name de ‘echte’ nieuwelingen in de politiek. “Wees u bewust van uw voorbeeldrol, integriteit is belangrijk, stel prioriteiten, zorg voor het thuisfront, blijf uzelf, heb vertrouwen in elkaar en vergeet nooit waarvoor u dit werk doet: voor de inwoners en voor Aalsmeer.”

Politieke voorkeur

Het raadswerk noemde Nobel boeiend en veelzijdig, maar ook veeleisend. In deze sprak hij het nieuwe VVD-raadslid Jochem van Leeuwen persoonlijk aan. Het met voorkeur gekozen raadslid is op de avond van de verkiezingen, 21 maart, voor het eerst vader geworden. Zijn echtgenote was met kleine Daan aanwezig. Het mannetje was heel rustig en zoet, totdat Dirk van Willegen (CDA) het woord kreeg… Toen begon de kleine Van Leeuwen te huilen. Om deze nu al politieke voorkeur werd hartelijk gelachen door alle aanwezigen.

Raadsspeld

De zeven ‘echte’ nieuwe raadsleden werden vervolgens gevraagd om weer naar voren te komen. Zij kregen een speciaal speldje, gemaakt door edelsmid Rob Sipkes uit Haarlem, die alle raadsleden bij de start van hun politieke carrière krijgen. De speldjes zijn uitgereikt aan Jochem van Leeuwen (VVD), Chantal van Hilst-Dekker en Greta Holtrop (beiden van Absoluut Aalsmeer) en Ankie Harte-Fokker en Bart Kabout (beiden CDA). De speld is niet opgespeld bij Willem Kikkert. Hij komt weliswaar nieuw in de gemeenteraad voor D66, maar heeft deze functie al eerder vervuld. “Draag de speld met waardigheid en trots”, aldus burgemeester Nobel, die de ‘nieuwelingen’ tot slot nog aanraadde om vooral niet met vragen te blijven rond lopen, maar deze te stellen aan de griffie of aan de al meer ervaren raadsleden.

Felicitaties

Daarna werd de vergadering geschorst om de felicitaties van vrienden, familie en van elkaar in ontvangst te kunnen nemen. Er zijn heel wat handen geschud en zoenen over en weer uitgedeeld en natuurlijk waren er bloemen voor alle raadsleden. Na een pauze van ongeveer een kwartier werd de vergadering voortgezet. Alle fractievoorzitters mochten hun zegje doen. Als eerste mocht Dirk van Willegen (CDA) achter de microfoon plaats nemen. Hij had wel heel veel woorden nodig om te vertellen hoe trots hij is op de uitslag van de verkiezingen (8 zetels) en op alle nieuwe en ‘oude’ CDA’ers. De andere fracties kregen van hem allen een persoonlijke felicitatie. “We hebben allemaal gewonnen.”

Allemaal winnaars

Robert van Rijn (VVD) hield het kort(er). Hij ging in op de uitslag van de verkiezingen en roemde de groei van het aantal vrouwen in de politiek, ook in Aalsmeer, en zei tot slot te hopen op een goede samenwerking met elkaar. Dick Kuin (AA) bedankte net als het CDA alle mannen en vrouwen op ‘zijn’ kieslijst voor alle steun. “Ongekend in Aalsmeer, van nul naar vier zetels.” Hij wenste alle raadsleden een goede, communicatieve periode toe. En dit deed ook Ronald Fransen (GroenLinks), maar niet voordat hij mede-raadslid Sunny Lakerveld ‘bombardeerde’ tot fractievoorzitter. “We zitten met allemaal winnaars aan tafel. Laten we er met z’n allen iets moois van maken, met respect voor elkaar.”

Respect voor elkaar

Tot slot eveneens trotse woorden van Wilma Alink-Scheltema (D66). Zij ging nog even in op de splitsing van PACT naar weer drie aparte partijen. “Zonder vechtscheiding verlopen.” En van Jelle Buisma (PvdA), die ook nog alle vrijwilligers bedankte die de periode voor de verkiezingen flyers uitgedeeld hebben in bittere kou. Leuk is dan om te horen dat de warme chocolademelk gedeeld is met de VVD. Het geeft aan dat er respect is voor elkaar en de wil om samen te werken aan een mooi(er) Aalsmeer en Kudelstaart. Burgemeester Nobel sloot de vergadering af met de wens dat de komende raadsperiode gaat slagen. “In ieder geval vindt u het allen de moeite waard om hier energie in te steken.” Napraten, onofficieel, kon tot slot met hapjes en drankjes in de burgerzaal. En nu: Aan de slag!

Foto: De nieuwe leden in de gemeenteraad, van links naar rechts: Jochem van Leeuwen (VVD), Chantal van Hilst-Dekker (AA), Greta Holtrop (AA), Ankie Harte-Fokker (CDA), Bart Kabout (CDA), Jelle Buisma (PvdA) en Willem Kikkert (D66). In het midden burgemeester Nobel.