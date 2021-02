Vaarverbod op Poel voor mogelijk schaatsplezier

Aalsmeer – Vanaf morgenochtend, donderdag 11 februari, 05.00 uur geldt er een tijdelijk vaarverbod voor de Aalsmeerse wateren waaronder de Westeinderplassen. “Met het vaarverbod proberen we ijsvorming te stimuleren, zodat er binnenkort mogelijk geschaatst kan worden op de Westeinderplassen. Uiteraard kan er alleen van de ijspret genoten worden met inachtneming van de coronamaatregelen. Als we voldoende afstand houden en drukte voorkomen kunnen we toch genieten van dit unieke en oer-Hollandse tafereel. Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis laten we ons dit niet afnemen!”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

Wet- en regelgeving

Het is mooi dat de Nederlandse ijs- en schaatstraditie zo goed in onze wet- en regelgeving is verankerd. Hiermee kan in een vorstperiode alles in het werk gesteld worden om een mooie ijsvloer te laten ontstaan voor ijsrecreatie en sport. Ook in andere waterrijke gemeenten wordt het vaarverbod ingesteld ten behoeve van ijsgroei.

Perspectief

Na een lange periode met veel beperkingen geeft recreatie op het ijs in de buitenlucht letterlijk weer plezier en ademruimte. Nu ook de besmettingscijfers lijken te dalen is dit hopelijk de opmaat naar een periode waarin de beperkende maatregelen weer kunnen versoepelen.

Weinig hinder scheepvaart en project Waterfront

Het vaarverbod voor de Aalsmeerse wateren zorgt voor weinig hinder voor de scheepvaart. De Ringvaart blijft open voor de beroepsvaart. De werkzaamheden aan het project Waterfront ondervinden ook geen hinder. Er hoeven de komende week daarvoor geen vaarbewegingen te worden uitgevoerd. Met betrokken beroepsgroepen is er afstemming geweest. Voor enkelen is op een vooraf aangeven locatie ontheffing verleend. Er worden vanaf donderdag borden geplaatst die aangeven dat boten niet welkom zijn op de aangewezen vaarterreinen.