‘Une belle histoire’ van het Amstel Blazers Collectief

Mijdrecht – Zondagmiddag 9 november stroomde de Janskerk vol voor een bijzonder jubileumconcert van het Amstel Blazers Collectief in samenwerking met het Vriendenkoor van Ferdinand Beuse. Het orkest is sinds januari 2023 een nieuwe afdeling van muziekvereniging VIOS in Mijdrecht.

Het programma bestond volledig uit Frans repertoire en werd – hoe kan het ook anders – geopend met ‘Une belle histoire’ van Michel Fugain gevolgd door vele mooie, bekende en minder bekende Franse muziek. Koor en orkest traden zowel alleen als samen op, waarbij de warme samenzang van het Vriendenkoor een prachtige aanvulling was op de klanken van het orkest. Het gehele programma werd professioneel aan elkaar gepraat door speaker Jan-Willem Dienske, die het publiek van leuke achtergrondinformatie voorzag.

Het koor maakte indruk met prachtige meerstemmige arrangementen van ‘C’est la vie’ van Claude en een volledige a-capella-versie van ‘Non, non, rien a changé’ van de Poppys. Het orkest liet horen hoe veelzijdig het is door net zo makkelijk klassieke werken als ‘Danse Macabre’ en ‘La fille aux cheveux de lin’ ten gehore te brengen als bijvoorbeeld de moderne hit ‘Je veux’ van Zaz. Bij ‘La bicyclette’ van Yves Montand zorgden de fietsbellen voor een vrolijke noot, voordat de reprise van ‘Une Belle Histoire’ door koor en orkest het einde inluidde van een zeer geslaagd zondagmiddagconcert.

Op de foto: Het koor maakte indruk met prachtige meerstemmige arrangementen. Foto: Anne van Zantwijk.