Tweede Groep 8 Feest met thema tropical in N201

Aalsmeer – Na het grote succes in januari wordt groep 8 nog een keer uitgenodigd om te komen feesten met elkaar. Op vrijdag 10 april zijn de bijna brugklassers voor de tweede keer dit jaar aan de beurt om te gaan feesten. Club N201 opent zijn deuren voor een feest voor alle aanstaande brugklassers. Een dag later wordt het eerste Groep 8 Feest georganiseerd voor Uithoorn en De Kwakel.

Ditmaal, de vijfentwintigste editie, belooft ook weer een topfeest te worden. Bij binnenkomst van het feest wordt aan de deur de entreeprijs van 7 euro betaald. In deze kosten zit een consumptie en wat lekkers. Ook de kluisjes zijn inclusief. Verdere consumpties worden voor 2,50 euro verkocht. Het Groep 8 Feest begint om 19.30 uur en de deur sluit al om 20.30 uur. Tot 22.00 uur wordt er gefeest in de discotheek langs de Zwarteweg. Vanaf 21.50 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur van de N201. Het feest wordt mede mogelijk gemaakt door gro-up buurtwerk. Het thema is Tropical. Zorg dus voor een tropische outfit, slippers zijn voor de veiligheid verboden. Een dag later wordt het eerste feest voor Uithoorn georganiseerd.

Ouders worden opgeroepen om rekening te houden met de beperkte parkeerruimte, parkeren kan aan de overkant van de weg. Als kinderen alleen naar huis gaan, wordt gevraagd dit dan aan op de achterkant van het kaartje te melden. Meer informatie (ook voor ouders) is te vinden op: www.groep8feest.nl.

Foto: Laurens Niezen (drukte op de dansvloer tijdens het Groep 8 Feest in december).