Ontmoeting en muziek in Cultuurcafé Aalsmeer

Aalsmeer – Op vrijdag 27 maart vond het Cultuurcafé van Cultuurpunt Aalsmeer plaats. Zo’n dertig bezoekers uit het lokale culturele veld kwamen samen voor een avond vol ontmoeting, muziek en uitwisseling van ideeën. Het Cultuurcafé is een terugkerende bijeenkomst voor makers, verenigingen, culturele instellingen en partners uit Aalsmeer en Kudelstaart. De avond combineert informele ontmoeting met inhoudelijke thema’s en actuele ontwikkelingen binnen de sector.

Tijdens deze editie stond de vraag centraal hoe culturele organisaties vitaal en toekomstbestendig blijven. Aanleiding was de situatie van De Werkschuit, een stichting die al jaren kunstzinnige cursussen aanbiedt en waarvan het bestuur over enkele jaren wil stoppen. Samen met Ben Steeman van de SESAM Academie gingen aanwezigen in gesprek over bestuursopvolging en continuïteit. In een open en interactieve sessie werden ervaringen gedeeld en ideeën uitgewisseld, variërend van het betrekken van leden bij taken tot het actief zoeken naar nieuwe bestuursleden via netwerken en organisaties.

Naast het inhoudelijke programma was er ruimte voor korte presentaties uit het veld. Zo werd de tentoonstelling Vrouwelijke vrijheid – traditie en verbeelding toegelicht, en presenteerde een student van de HKU een initiatief om jonge makers in de regio beter met elkaar te verbinden. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Lifeblood, die met een akoestische set zorgde voor sfeer tijdens de inloop en afsluitende borrel. Met een diverse groep aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van verenigingen, kunstenaars, de gemeente en culturele instellingen, laat het Cultuurcafé zien dat de behoefte aan ontmoeting en samenwerking binnen het culturele veld groot is.

Foto: In gesprek over bestuursopvolging en continuïteit (foto aangeleverd).