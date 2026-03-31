Monique Oudshoorn en Desiree Schaefers Lid van Verdienste KDO

De Kwakel – Als je onder valse voorwendselen naar jouw sportvereniging KDO wordt gelokt en er van overtuigd bent dat je er bent omdat ‘de ander’ die dag benoemd wordt tot Lid van Verdienste, dan is de verrassing des te groter. Dit overkwam Monique Oudshoorn-Van Egmond en Desiree Schaefers-Winter vorige week zondag.



Deze vrijwilligers van het eerste uur kregen tijdens de door de handbal georganiseerde feestelijke Super Sunday de versierselen omgehangen die horen bij het erelidmaatschap van sportvereniging KDO en zij werden toegesproken met woorden van dankbaarheid.



Altijd onpartijdig en integer

Monique is al sinds 1993 een zogenaamde stille kracht binnen onze vereniging: in al haar rollen actief, maar nooit op de voorgrond, altijd onpartijdig en integer. Iets concreter: ze is al zover KDO’ers weten haar hele carrière handbalscheidsrechter bij KDO. Ze was vele jaren actief als bondsscheidsrechter en heeft op deze manier KDO handbal verder helpen groeien; hierdoor konden KDO-teams in hogere klassen handballen. De laatste jaren doet Monique het iets rustiger aan, wat in haar geval betekent: het fluiten van vele thuiswedstrijden. Sinds 2024 is Monique ook in een andere rol voor de sportvereniging van betekenis. Als vertrouwenscontactpersoon kan iedereen bij haar terecht als het gaat om vragen, een gesprek of een melding van ontoelaatbaar gedrag binnen KDO.

Betrokken duizendpoot

Desiree wordt gezien als de steunpilaar van KDO handbal. In 1994 begon ze als jeugdtrainer en -coach en toont sindsdien haar betrokkenheid. Naast trainer en scheidsrechter was zij onderdeel en later ook voorzitter van de jeugdcommissie. Tegenwoordig is Desiree trainerscontactpersoon, tijdelijk coachcontactpersoon en stond ze in 2021 aan de wieg van het beachhandbal en het bijbehorende KDO beachpark. Ze vult vrijwilligersgaten op waar nodig en motiveert anderen om vrijwilliger te worden. Desiree heeft de drie S-en die destijds in het KDO-beleid stonden, hoog in het vaandel staan: sportiviteit, spelvreugde en sociaal, is daarmee op-en-top KDO’er en draagt deze ook absoluut uit.

Achterban

Na de toespraken met deze en andere lovende woorden door voorzitter a.i. van de afdeling handbal Carl Verhagen en handbalbestuurslid Femke de Jong, kregen de kersverse ereleden een KDO-kettinkje omgehangen door lid van het hoofdbestuur Cora Bartels. Na dit officiële gedeelte werd in de KDO-kantine het glas geheven met de families van de twee dames, die uiteraard getuigen waren van dit bijzondere moment. Indirect leveren ook zij een bijdrage aan het vrijwilligerswerk van hun partner, ouder of kind; dit gezien de vele uren die Monique en Desiree besteden aan hun vereniging.

Monique Oudshoorn-Van Egmond en Desiree Schaefers-Winter, lid van Verdienste KDO. Foto: Katie Kouwenhoven