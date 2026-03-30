Sportieve FUNdag bij Hockey Vereniging Mijdrecht

Mijdrecht – Het veld van Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM) stond afgelopen vrijdag vol met enthousiaste kinderen. Vrienden, broertjes, zusjes en buurkinderen van de jongste jeugd, maar ook kinderen die op eigen initiatief gezellig aansloten. Ruim honderd extra kinderen van 4 tot 12 jaar kwamen af op de Hockey FUNdag om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de hockeysport.

Voor velen was het de eerste keer dat ze een stick in de handen hielden. De energie was voelbaar op het veld; overal werden dribbels geoefend, doelpunten gevierd en nieuwe vriendschappen gesloten. De organisatie kijkt met een grote glimlach terug op het evenement. “Het was geweldig om te zien hoeveel kinderen de weg naar onze club wisten te vinden”, aldus een enthousiaste trainer van HVM. “De focus lag vandaag op ‘FUN’, maar we hebben ook flink wat hockeytalent voorbij zien komen.”

Poffertjes als beloning

Na al dat rennen, vliegen en scoren was het tijd voor een beloning. Want bij een echte sportmiddag hoort natuurlijk ook een passende afsluiting. De geur van verse poffertjes trok de kinderen al snel richting het clubhuis. Samen met een beker limonade was dit de perfecte beloning voor de geleverde inspanning op het veld. Voor de kinderen die na deze middag de smaak te pakken hebben gekregen, stopt het avontuur niet bij de FUNdag alleen. De kinderen (en andere geïnteresseerden) mogen drie keer gratis meetrainen. Op die manier kunnen zij echt ervaren hoe het is om te hockeyen. Vrijdag 12 juni is er opnieuw een FUNdag.

Het veld van Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM) stond afgelopen vrijdag vol met enthousiaste kinderen. Foto: aangeleverd.