Historische Tuin opent met feestelijk Seringenweekend

Aalsmeer – Het voorjaar staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is voor het Seringenweekend bij de Historische Tuin in Aalsmeer. Op zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april opent het museum haar deuren met een bloemrijk en gezellig weekend voor jong en oud. Dit evenement markeert tevens de start van het nieuwe seizoen en valt samen met het Paasweekend. De grootste blikvanger van het Seringenweekend is zoals altijd de ‘showroom’ met prachtige seringen van lokale kwekers. Het biedt een kans om de kleuren, geuren en verschillende soorten van deze Aalsmeerse specialiteit volop te bewonderen. Maar er is dit weekend nog veel meer te doen. Zo zijn er alle dagen rondvaarten langs seringenakkers, rondleidingen over de Tuin en demonstraties seringen enten. In de boerderij is een tentoonstelling over de geschiedenis van de seringenteelt en in de veilingzaal draaien films over de betekenis van de sering voor Aalsmeer.

Fotowedstrijd en activiteiten

Vergeet ook niet om mee te doen aan de fotowedstrijd: maak een creatieve foto met een van de fotolijsten in de Historische Tuin en wie weet wint u een seringenstruik en een afdruk van uw foto! Voor kinderen zijn er dit weekend leuke activiteiten zoals knutselen met paasspulletjes, een speurtocht en een kleurplaat van het Seringenpark. Verder presenteren verschillende organisaties zich met informatieve stands en natuurlijk zijn er (zolang de voorraad strekt) ook seringen te koop.

Ambacht met rijke geschiedenis

De sering is meer dan alleen een mooie bloem: het kweken van seringen is een ambacht met een rijke geschiedenis in Aalsmeer. Al tientallen jaren vormen de vruchtbare akkers van het Bovenlandengebied de thuisbasis voor de teelt van seringen en andere trekheesters. Hoewel de productie steeds meer onder druk staat, zijn er nog steeds kwekers die deze bloemen met veel energie en liefde telen. Tijdens het Seringenweekend wordt dit bijzondere verhaal extra onder de aandacht gebracht, zodat een breed publiek kan kennismaken met de schoonheid en betekenis van deze bloem. Het Seringenweekend is zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april van 10.00 tot 16.30 uur. De ingang van het museum is aan het Praamplein. Hier is ook gratis parkeergelegenheid (met parkeerschijf). Kijk voor meer informatie en het volledige programma op: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto’s: Seringen in Historische Tuin (aangeleverd).