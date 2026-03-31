Uithoorn – Mantelzorgen kan dankbaar en verrijkend zijn, maar doet ook vaak een groot beroep op je. Het is belangrijk om zelf zo lekker mogelijk in je vel te blijven zitten, zodat je de zorg voor je naaste op een positieve manier kunt volhouden. De workshop stoelyoga voor mantelzorgers geeft een steuntje in de rug. De yoga wordt gegeven door een gecertificeerde stoelyogadocent.

Laagdrempelig

Stoelyoga is de meest laagdrempelige vorm van yoga. Geschikt voor iedereen, jong, oud, lenig of stram, ervaren of geheel onervaren; iedereen kan meedoen. Er wordt bewogen naar vermogen met respect voor wat het lichaam wel of niet kan. Door middel van rek- en strekoefeningen proberen we de spieren en gewrichten soepeler te maken. Ontspannings- en ademhalingsoefeningen brengen het lichaam en brein tot rust. Na afloop van de workshop is er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken. Zorg voor gemakkelijk zittende kleding. Kijk voor de bijeenkomsten in Uithoorn bij het nieuws op www.uithoornvoorelkaar.nu. Deelname is kosteloos.

Stoelyoga bij Uithoorn voor Elkaar. Foto: archief.