Tafeltje Dek Je viert gouden jubileum

Aalsmeer – Tafeltje Dek Je bestaat 50 jaar en dit gouden jubileum werd feestelijk gevierd met een gezellig koffiemoment voor alle vrijwilligers. Al sinds 1976 bezorgt de organisatie warme maaltijden aan inwoners van Aalsmeer die daar zelf niet toe in staat zijn en dat is in al die jaren uitgegroeid tot veel meer dan alleen een maaltijdservice.Tijdens de jubileumviering stond vooral de waardering voor vrijwilligers centraal. Met maar liefst 164 vrijwilligers is Tafeltje Dek Je een hechte en betrokken organisatie. Sommigen zetten zich al tientallen jaren in. Zo is er zelfs een vrijwilliger die dit werk al 40 jaar doet. “Het is dankbaar werk”, klinkt het unaniem.

Bezoekers kunnen de komende tijd genieten van een expositie met foto’s en artikelen uit het verleden, die laten zien hoe Tafeltje Dek Je zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. De expositie is te bewonderen bij de ingang van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.

De impact is groot: elke jaar worden er meer dan 23.000 verse maaltijden bereid door het keukenteam. Zes dagen per week bezorgt bij 112 deelnemers. Wekelijks zijn 22 vrijwillige bezorgers actief om dit mogelijk te maken.

Met dit jubileum viert Tafeltje Dek Je niet alleen het verleden, maar ook de kracht van samen. Want dankzij de inzet van alle vrijwilligers en het keukenteam blijft de organisatie een onmisbare steun voor de Aalsmeerse gemeenschap. Ook vrijwilliger worden of zelf gebruik maken van de maaltijden van Tafeltje Dek Je? Stuur dan een mail naar tdj@zg-aelsmeer.nl.