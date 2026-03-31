Succesvolle ‘Week van de Reparatie’

De Ronde Venen – Vrijdag 27 maart sloot gemeente De Ronde Venen de week ‘Heel De Ronde Venen Repareert’ met trots af. Van 19 tot en met 27 maart stond de gemeente in het teken van repareren, hergebruiken en duurzaam omgaan met materialen. Tijdens de Week van de Reparatie vonden tal van activiteiten plaats voor jong en oud, georganiseerd door lokale initiatieven, ondernemers en vrijwilligers. De belangstelling en betrokkenheid in alle dorpen was groot.

Inspirerend programma

De week bood een gevarieerd en inspirerend programma. Kinderen gingen bij NME-centrum De Woudreus enthousiast aan de slag met het demonteren en opnieuw opbouwen van oude apparaten, waardoor ze spelenderwijs leerden over techniek en hergebruik. In Studio Maat ontdekten inwoners hoe zij van een oud kledingstuk een nieuw, uniek item konden maken tijdens de creatieve workshop Geef je kleding een tweede leven. Ook op de duurzame markt in Abcoude stonden repareren, hergebruik en bewust consumeren centraal.

Waarde in herstel

Daarnaast namen inwoners deel aan workshops, repair cafés en upcycling-sessies door de hele gemeente. De week liet duidelijk zien hoeveel waarde er schuilt in het herstellen van spullen: minder afval, minder kosten en meer verbinding tussen inwoners. Deze opzet sluit aan bij de landelijke beweging om repareren weer zichtbaar en vanzelfsprekend te maken.

Wethouder Maarten van der Greft kijkt met tevredenheid terug op de week: “Deze week bewijst hoe krachtig repareren is: elke herstelde broodrooster, jas of stoel brengt ons een stap dichter bij een circulaire samenleving. Samen maken we het mogelijk.”

Wethouder Maarten van der Greft kijkt met tevredenheid terug op de week. Foto: aangeleverd.