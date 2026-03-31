De Kwakel – Pasen bij Poldersport in De Kwakel biedt meer dan alleen een zoektocht naar paaseitjes. Eerste paasdag, zondag 5 april, opent het terrein aan de Boterdijk 91 tussen 11.00 en 15.00 uur de deuren voor een laagdrempelig familie-evenement dat vooral draait om samen buiten zijn.

Kinderen kunnen zich vermaken met knutselen, een kleurwedstrijd en natuurlijk het traditionele eieren zoeken, terwijl ouders rustig over het terrein wandelen of neerstrijken op het terras. Een bezoekje aan de boerderij en de kans op een ontmoeting met de paashaas geven de dag een extra speels tintje. Ook voor volwassenen is er genoeg te proeven en te bekijken, met onder meer een ijswagen en een kraam met boerenkaas. Deelname aan de kinderactiviteiten kost 7,50 euro per kind; aanmelden is niet nodig.

Pasen bij Poldersport. Foto: aangeleverd.