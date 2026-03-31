Zaaien voor schooltuin De Smikkeltuin

Kudelstaart – Maart is de maand van nieuwe plannen, het is officieel lente en dat betekent dat er van alles moet gebeuren om van de zomer weer een mooie oogst aan groente te hebben. De schooltuintjes (Smikkeltuin) zijn gefreesd en liggen te wachten op nieuwe aanplant. Maar eerst moet er gezaaid worden en dat gebeurt op de kwekerij. Tussen de maartse buien door fietsten leerlingen van groep 6 van de Antoniusschool samen met hun juffen naar kwekerij ‘de Zon’. Daar stonden de kruiwagens met verse aarde klaar om in potjes te doen en bakjes met nieuwe zaadjes om in die potjes te planten. Maar eerst wat uitleg over de diverse groentesoorten: over bietjes, bonen, venkel, sla en andijvie.

Opa Arie had als voorbeeld wat exemplaren meegenomen. En dan nog te weten hoe diep een zaadje nou eigenlijk de grond in mag, ook dat is geen onbelangrijk detail. Daarna volgde een rondleiding door de kas en kregen de leerlingen van alles te horen over het kweken van varens, bestrijden van plagen en dat de kleine plantjes, als ze sterk genoeg zijn, over de hele wereld verstuurd worden. Na al die informatie was het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Met vereende krachten verdween de berg aarde in de potjes, ‘goed aanstampen’ en volgde het secure werkje van zaaien.

En iedere leerling die meegeholpen heeft weet nu dat uitjes poten een stuk makkelijker is dan bietjes zaaien. Nu volgt een periode van rust; een beetje water geven en voorlopig binnenblijven, zodat het zaad de kans krijgt om te ontkiemen. Over een paar weken, als het mooi kleine plantjes zijn geworden is het tijd voor nieuwe actie. Dan kan er geplant worden. En als alles volgens plan verloopt, ligt er over paar maanden allerlei lekkers bij de leerlingen thuis op het bord.

Tekst en foto’s: Truus Oudendijk

