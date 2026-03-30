Stap in de geschiedenis van Fort Waver-Amstel

Regio – Stap regelrecht de geschiedenis in op Fort Waver-Amstel. Op deze bijzondere plek lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. Onder deskundige begeleiding van een fortengids krijgen belangstellenden de kans om dit fort, dat normaal gesloten is, van dichterbij te bekijken. De allereerste rondleiding van het fortenseizoen is zondag 12 april.

Veel elementen van vroeger zijn bewaard gebleven. In het gebouw zijn oude wasruimten, elektrakasten en de manschappenverblijven. Ook het waterreservoir, waterpomp en de sanitaire voorzieningen liggen er nog precies zo bij als vroeger. Bezoekers hebben niet verbeeldingskracht nodig om zich voor te stellen hoe de soldaten hier destijds leefden.

Fort Waver-Amstel ligt naast de natuurgebieden Botshol en Waverhoek. Vanwege deze mooie ligging zijn er, met een beetje geluk, ook verschillende dieren te zien. In de gracht langs het fort zoeken de ijsvogel en zilverreiger vaak hun eten. En kijk ook eens omhoog: wie weet vliegt er een lepelaar over.

