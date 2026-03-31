De Ronde Venen – Eerste paasdag, zondag 5 april, organiseert Ouders Lokaal weer een paaseierenjacht. Kinderen tot en met 10 jaar kunnen met hun paasmandje op pad om paaseieren te zoeken bij deelnemende adressen. Het wordt een vrolijke speurtocht vol verrassingen, plezier en ontmoeting.

Meedoen kan op twee manieren. Verstop zelf een mandje met eieren in je voortuin en/óf trek er met het hele gezin op uit om eieren te zoeken. Per adres mag ieder kind één eitje meenemen, zodat er voor iedereen genoeg is. Meedoen of zien welke adressen deelnemen? Aanmelden kan via de agenda op de website: derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda.

Op paaseierenjacht in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.