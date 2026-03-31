Brandweer Vinkeveen tweede bij provinciale vaardigheidstoets

Vinkeveen/Hagestein – Het brandweerkorps Vinkeveen heeft zaterdag 28 maart in Hagestein een verdienstelijke tweede plaats behaald bij de provinciale vaardigheidstoets in de klasse 112.

Het team kreeg te maken met een gebouwbrand en kwam ter assistentie van de brandweer Hagestein ter plaatse. Klasse 112 is een specifieke wedstrijdcategorie binnen de ABWC-vaardigheidstoetsen (brandweerwedstrijden) in Nederland, waarbij brandweerploegen worden getest op hun allround vakbekwaamheid. In deze klasse komen brandbestrijding en technische hulpverlening (THV) gecombineerd aan bod, vergelijkbaar met een realistisch 112-incident.

Uitslaande brand

De ploeg van Hagestein had al ingezet op een uitslaande brand aan de voorzijde van het pand en aan de Vinkeveense ploeg de taak om de situatie in het gebouw te verkennen. Er bleek in de aangrenzende loods op de eerste verdieping bij de cv-installatie brand te zijn ontstaan. Op de begane grond werd de eigenaar gevonden, die vast kwam te zitten en daarbij een slagaderlijke bloeding opliep. In de cv-ruimte werd de monteur die aan het werk was gevonden. Beide slachtoffers werden in veiligheid gebracht en de brand afgeblust.

Er deden acht brandweerploegen uit de provincie Utrecht mee aan deze vaardigheidstoets. Bij de prijsuitreiking en de uitleg van de jury over het incident werd duidelijk dat de Vinkeveense inzet werd beloond met een keurige tweede plaats welke daarnaast ook recht geeft op deelname aan de eerste gewestelijke wedstrijdronde op 30 mei in Dodewaard.

Brandweerkorps Vinkeveen eindigde als tweede bij de provinciale vaardigheidstoets klasse 112. Foto: aangeleverd.