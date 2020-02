Uittips: Livemuziek, film, theater én handbal

Aalsmeer – Na een bruisende gedichtenavond op donderdag was cultureel café Bacchus de volgende dag, vrijdag 31 januari, de plaats van samenkomst voor muzikanten. De eerste van de twee akoestische avonden stond op het programma en dit spektakel brengt jaarlijks veel publiek op de been. Tijdens de akoestische avonden worden altijd verrassende acts gepresenteerd door bands die veelal speciaal voor dit evenement zijn samengesteld. Op vrijdag werden de bezoekers getrakteerd op een gevarieerde avond met veel zangtalent en met een flinke hoeveelheid aan saxofoons, trombones en trompetten werd het publiek vrolijk de ‘tent uitgeblazen’.

Vanavond, zaterdag 1 februari, is dag twee van het akoestische weekend en opnieuw kunnen de bezoekers rekenen op een viertal acts, van een vleugje metal en rock tot hits uit de jaren tachtig en negentig. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 20.30 uur, het eerste optreden is rond 21.00 uur. De entree is 5 euro persoon. Tip: Wees op tijd, vol is vol.

Theater, film en feesten

Zin in ander vermaak deze zaterdagavond? Ook dit biedt bruisend Aalsmeer. Ga naar de voorstelling ‘Contrast’ door Op en Top Vrouw in de Dorpskerk in de Kanaalstraat vanaf 20.00 uur of neem plaats in de bovenzaal van De Oude Veiling en geniet van de favoriete film van Elize Eveleens vanaf 20.30 uur. Voor wie echt wil feesten is ‘Dorst’ in N201 aan de Zwarteweg een aanrader. Diverse dj’s laten de bezoekers swingen en er is een optreden van Tiroler zangeres Jopie Vogelenvang. Aanvang is 22.00 uur.

Keezenavond en handbal

En wie liever de hersens aan het werk wil zetten: Keezenavond voor koppels bij FC Aalsmeer vanaf 20.00 uur in het clubhuis aan de Beethovenlaan. De liefhebbers van sport worden ook op hun wenken bediend. De BeNe League handbal gaat weer van start. Greenpark Aalsmeer Heren 1 krijgt Achilles Bocholt op bezoek in De Bloemhof aan de Hornweg en deze ‘kraker’ begint om 19.15 uur. Na de wedstrijd kan het publiek blijven zitten op de tribune, want er volgt nog een ‘stevige’ handbalwedstrijd. Dames 1 van Greenpark hoopt na lange tijd de punten weer eens binnen te halen en kan wel wat aanmoediging gebruiken. Tegenstander is Venlo en de aanvang is 20.45 uur.

Muziek en exposities

Tot slot nog tips voor zondag 2 februari: Muziek bij Bob en Gon in De Oude Veiling met een optreden van het duo Dona é Mobile vanaf 15.30 uur (open om 14.45 uur) en nieuwe exposities in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat (open 14.00 tot 17.00 uur) en in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg (open 11.00 tot 17.00 uur). Fijn weekend!

Foto: www.kicksfotos.nl (akoestische avond)