Uitslag verkiezingen officieel, zetelverdeling onveranderd

Aalsmeer – De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is officieel vastgesteld door het Centraal Stembureau, de 23 zetels voor de Aalsmeerse gemeenteraad zijn verdeeld. Er gaan zowel ervaren als nieuwe inwoners zitting nemen, een groot deel dankzij voorkeurstemmen. Door deze persoonlijke stemmen kunnen kandidaten hoger op de lijst eindigen en zo alsnog een zetel behalen. Hiervoor moet een kandidaat minimaal 25% van de kiesdeler hebben behaald. De overige zetels worden toegewezen op basis van de volgorde op de kandidatenlijst. (v = voorkeur, p = positie):

VVD: 1. Sven Spaargaren (v), 2. Joost de Vries (v), 3. Sissy Mijwaart (v), 4. Laurie van der Horst (v), 5. Marjanne Vleghaar (v), 6. Marco Koehler (v), 7. Jeroen Struiksma (p) en 8. Erik Abbenhues (p).

CDA: 1. Bart Kabout (v), 2. Sara Zethof (v), 3.Ingrid Vonk-van der Meiden (v), 4. Bernt Adema (v) en 5. Gerard Winkels (p).

Absoluut Aalsmeer: 1. Dick Kuin (v), 2. Greta Schok-Holtrop (v) en 3. Werner Koster (p).

FlorAalsmeer: 1. Judith Keessen (v), 2. Afke Dappers (v) en 3. Lydia Lucke (v).

GroenLinks/PvdA: 1. Jelle Buisma (v) en 2. Sunny Lakerveld (v)

D66: 1. Sybrand de Vries (v) en 2. Marion Geisler (v).

‘Oud’ en nieuw

Door voorkeursstemmen heeft Willem Kikkert bij D66 zijn nummer twee positie af moeten staan aan Marion Geisler. Ook bij GroenLinks heeft deze wisseltruc plaatsgevonden: Ronald Fransen (nummer twee) moet Sunny Lakerveld (nummer drie) voor laten gaan. Marion en Sunny draaien al geruime tijd mee in politiek Aalsmeer, net als (zelfs langer) Willem en Ronald. Nieuw in de gemeenteraad komen: Sara Zethof en Ingrid Vonk-van der Meiden (CDA), Laurie van der Horst, Jeroen Struiksma en Marco Koehler (VVD), Afke Dappers en Lydia Lucke (FlorAalsmeer).

Zetelverdeling

Aan de zetelverdeling is overigens na de officiële vaststelling niets veranderd: De VVD blijft de grootste met 8 zetels, het CDA volgt met 5 zetels, Absoluut Aalsmeer en FloraAalsmeer gaan zich voor Aalsmeer en Kudelstaart inzetten met elk 3 zetels en GroenLinks/PvdA en D66 hebben ieder 2 zetels gekregen.

Duidingsdebat

Vanavond, donderdag 26 maart, vindt in het Raadhuis het duidingsdebat plaats en worden de eerste stappen gezet voor de realisatie van een coalitie (welke partijen gaat het college van B&W vormen) en het collegeprogramma. Het eerste woord is aan de VVD (grootste). De bijeenkomst is van 20.00 tot 21.00 uur en belangstellenden zijn welkom. Thuis het debat volgen kan via de website van de gemeente (aalsmeer.nl) en via het TV-kanaal van Radio Aalsmeer.

