Uitreiking Zonnehuis Penningen 2021

De Ronde Venen – 25 mei werden de jaarlijkse Zonnehuis Penningen uitgereikt. De vijftienjarige Jan Bellis, de leden van Burgercollectief Buitenveldert en het tweetal Ciska Dols en Jolien Post ontvingen deze erkenning voor hun bijzondere inzet voor kwetsbare ouderen. De Zonnehuis Penning wordt jaarlijks toegekend aan mensen die belangeloos het verschil maken, met mooie initiatieven in eigen wijk of dorp.

Zo’n 20 genomineerden – waarvan de jongste 15 en de oudste 95 jaar – werden voorgedragen. De jury selecteerde drie initiatieven en motiveerde haar beslissing als volgt:

1. Jan Bellis (gemeente Amstelveen). “Door de bewoners van Zonnehuis Bovenkerk in coronatijden wekelijks te trakteren op jouw pianospel gaf jij hen iets fijns om naar uit te kijken. De ‘buitenconcerten’ waren voor hen en ook voor de medewerkers van het verpleeghuis heel betekenisvol.“ 3FM DJ en jurylid Frank van der Lende sprak over de kracht van muziek en feliciteerde Jan in een vlogje.

2. Burgercollectief Ouderen (Amsterdam Zuid). “Jullie hebben met elkaar en in verbinding met andere lokale betrokkenen belangrijke verbeteringen voor oudere bewoners in jullie wijk tot stand gebracht. De aanpak ‘Buitenveldert Ouderenvriendelijk’ inspireert.” Jurylid Marylin Haimé van de Raad van Ouderen roemde de brede aanpak, waar de hele wijk van profiteert en niet alleen ouderen.

3. Ciska Dols en Jolien Post (gemeente De Ronde Venen). “Met de ‘Blijf Actief Groep’ bieden jullie ouderen met geheugenproblemen al 10 jaar een fantastisch programma. De samenkomsten zijn een lichtpuntje voor de deelnemers en zorgen voor mooie momenten en verbinding. “Jurylid en hoogleraar Henk Nies was onder de indruk van de saamhorigheid die dit initiatief creëerde in de coronaperiode.

Thijs Houtappels, bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland: “Het gaat om initiatieven die bijdragen aan de levenskwaliteit van ouderen, bijvoorbeeld door mooie momenten te creëren, te zorgen voor meer verbinding of een gevoel van veiligheid. Deze initiatieven verdienen aandacht en navolging.”

Felicitaties en dankwoord

Wethouder Marijn van Ballegooijen van gemeente Amstelveen nam aan het eind even een moment het woord om de organisatie te feliciteren met haar 100-jarig jubileum. Zijn dankwoord aan de zorgmedewerkers van de organisatie maakten veel indruk op de aanwezigen: “Het afgelopen jaar was een rampjaar. We hebben veel van jullie gevraagd. Jullie zijn doorgegaan met de zorg en hebben onze ouderen bijgestaan. Het was een fysiek uitputtend en emotioneel zwaar jaar. Wat jullie hebben gedaan is uitzonderlijk. We hebben het gezien en zullen het niet vergeten. Moed, moedig zijn is niet dat je geen angst voelt. Het betekent dat je ondanks alle angst en onzekerheid en het zware werk je blijft inzetten met de zorg voor de ander. Jullie hebben heldenmoed vertoond. Beste zorgmedewerkers, bedankt.”

Op bijgaande foto: Ciska Dols en Jolien Post uit De Ronde Venen van “de ‘Blijf Actief Groep’Uitreiking Zonnehuis Penningen 2021