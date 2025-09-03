Uitnodiging inspirerende lezing ‘Leven tot het laatst’

Uithoorn – Denk je een loopblessure te hebben, heb je ineens kanker. En niet zo’n beetje ook. Uitgezaaid. Ongeneeslijk. In een klap palliatief. Topfit en doodziek. Tegelijk! Dat was het scenario waarmee Erik Huisman (1960) te maken kreeg. En meteen kwamen de vragen. Hoe pakt dit voor hem uit? Hoe redt hij zich? Wat doet hij?



Inmiddels is Erik vijf jaar en een omslag in zijn leven verder. Over die periode verzorgt Erik op woensdagavond 8 oktober in samenwerking met ThamerThuis een optimistische, inspirerende en interactieve lezing bij De Schutse, Merodelaan 1, Uithoorn. De behandelingen en bijwerkingen grepen weliswaar diep in, maar hij staat. Hij leeft voluit en droomt dwars door alles heen. Werken lukte niet meer, maar om toch te kunnen bijdragen werd de oud-journalist schrijver en verteller. Hij heeft inmiddels drie Mallemolen-boeken geschreven, die een mix zijn van proza en poëzie.

Alles komt bij deze presentatie aan bod, zoals angst, vreugde, verdriet, moed, durf, intens plezier, machteloosheid en je leven ondanks alles richting geven. Erik ziet altijd licht, ook als er af en toe een traan in zijn ooghoek brandt. Er is ook ruimte om ervaringen te delen.

Deze lezing wordt verzorgd en georganiseerd door ThamerThuis in het kader van de Week van de palliatieve zorg. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter plekke is welkom. Aanmelden kan via email: hospice.thamerthuis@amstelring.nl, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 tot 21.00 uur.

Erik Huisman. Foto: aangeleverd.