Uithoorns Mooiste klaar voor start

Uithoorn – De voorbereidingen zijn afgerond. Zondag 25 januari staat Uithoorn opnieuw in het teken van Uithoorns Mooiste, het populaire loopevenement dat jaarlijks honderden hardlopers trekt. De wedstrijdcommissie van atletiekvereniging AKU is er klaar voor om ruim 1.600 deelnemers te verwelkomen op een uitdagend parcours door en rond Uithoorn.

De organisatie ligt, zoals gebruikelijk, in de vertrouwde handen van AKU. Ook dit jaar maakt de loop deel uit van het Zorg en Zekerheid Circuit, dat met de komst van AVA uit Aalsmeer is uitgebreid naar tien wedstrijden. Het circuit, dat al dertig jaar mogelijk wordt gemaakt door verzekeraar Zorg en Zekerheid, loopt van november tot en met april en stimuleert bewegen in de regio.

De eerste drie wedstrijden – de Zilveren Turfloop, Westeinderloop en Ter Specke Loop – trokken al veel belangstelling. De vierde loop in Leiden moest afgelopen zondag vanwege winterse omstandigheden worden verplaatst naar 22 februari.

Voorbereidingstrainingen

Wie zich goed wil voorbereiden op Uithoorns Mooiste kan zelfstandig trainen op fietspaden en langs de weg, maar ook aansluiten bij AKU. Op de atletiekbaan van sportpark De Randhoorn wordt onder deskundige begeleiding gewerkt aan conditie en techniek. Bovendien biedt AKU deze maand twee gratis extra trainingen voor lopers die zich willen voorbereiden op de langere afstanden. De eerste training is op zondag 11 januari om 10.00 uur.

Programma en wijzigingen

Het programma kent enkele aanpassingen ten opzichte van voorgaande jaren. Zo is de 1 km GeZZinsloop opgesplitst in twee leeftijdscategorieën: jeugd tot en met 8 jaar en jeugd van 9 tot en met 11 jaar. Ook start de 5 km later, om 11.20 uur, zodat deelnemers aan de langere afstanden elkaar minder kruisen.

Starttijden: 10.00 uur: Vooges Brood & Banket – 1 km Specials G-Run, 10.15 uur: AH Jos van den Berg – 1 km GeZZinsloop (9 t/m 11 jaar), 10.30 uur: AH Jos van den Berg – 1 km GeZZinsloop (t/m 8 jaar), 11.00 uur: Geostick – 10 km, 11.00 uur: Takii – 10 Engelse mijlen, 11.20 uur: Van Schie – 5 km (vanaf 12 jaar). Voorinschrijven kan tot en met 24 januari via http://www.inschrijven.nl.

Uithoorns Mooiste klaar voor de start. Foto: aangeleverd.