Uithoorn – Voor veel mensen is de zomer een fijne, ontspannen periode vol zon, vrije tijd en gezelligheid. Maar dat geldt niet voor iedereen. Als je jonge kinderen hebt die weken thuis zijn, of als je zorgt voor een naaste of zelf afhankelijk bent van mantelzorg, dan weet je: de zomer kan ook pittig zijn. Sommige inwoners voelen het gemis aan structuur, sociale contacten of vaste hulp in deze periode sterker dan in andere maanden.

Het is bekend dat in de zomer een gevoel van eenzaamheid en somberheid kan toenemen. Vertrouwde mensen gaan op vakantie, clubs en verenigingen houden een zomerstop, en op televisie is het rustiger. Daarnaast is in deze periode de ondersteuning door vaste hulpverleners minder vanwege vakanties. Sommigen spreken in deze tijd soms dagenlang niemand.

Een klein gebaar maakt vaak al het verschil. Een kaartje vanaf je vakantieadres, een telefoontje, of een spontaan praatje aan de deur. Vraag hoe het gaat, of iemand hulp nodig heeft met de warmte, of nodig iemand uit om een ijsje te halen of een barbecue bij te wonen. Je hoeft geen grootse plannen te maken om van betekenis te zijn; aandacht is vaak genoeg.

Uithoorn voor Elkaar

Ook in de zomer blijft Uithoorn voor Elkaar klaarstaan voor inwoners van Uithoorn. Of je nu mantelzorg geeft of ontvangt, kinderen thuis hebt, eenzaam bent of gewoon behoefte hebt aan een goed gesprek, je bent welkom en je kunt altijd contact opnemen. Het aanbod bestaat onder ander uit: ondersteuning voor mantelzorgers, advies en praktische hulp, een luisterend oor voor als je ‘met je ziel onder de arm loopt’ of als je een gevoel van eenzaamheid hebt, dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie; ook tijdens de zomer, Buurtkamer in De Kuyper, een fijne plek voor koffie en ontmoeting.

Bekijk het actuele programma op: www.uithoornvoorelkaar.nu/agenda. Meer informatie: tel. 0297-303044.

Uithoorn voor Elkaar maakt de zomer een beetje lichter. Foto: aangeleverd.