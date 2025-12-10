Regio – De tweede editie van Zeker Bewegen is dinsdag 2 december afgerond; opnieuw hebben alle deelnemers de volledige cursus van acht lesdagen met succes doorlopen.

Zeker Bewegen, in de regio georganiseerd door FIT2GO en Judoschool Blaauw, is een erkend beweegprogramma, ontwikkeld door de Judo Bond Nederland voor senioren die bang zijn om te vallen, hun valangst te verminderen en zelfvertrouwen te vergroten door te leren veilig vallen, opstaan en te bewegen. Het is een training van ongeveer zes weken, begeleid door een speciaal opgeleide judoleraar. De diploma-uitreiking vormde een mooie afsluiting van een waardevolle periode, waarin deelnemers merkbaar vooruitgang boekten en meer zekerheid kregen in hun bewegingen.

Op de foto: Tweede editie van Zeker Bewegen succesvol afgerond. Foto: aangeleverd.