Tuincoaches delen gratis sneeuwklokjes uit

Wilnis – Tuincoaches delen zaterdag 28 maart tussen 11.00 en 13.00 uur gratis sneeuwklokjes in het groen uit bij De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis, zolang de voorraad strekt. Het bescheiden sneeuwklokje geldt als een van de eerste aankondigers van het voorjaar en vormt, samen met de krokus, een belangrijke voedselbron voor bijen en zweefvliegen. Zodra de temperatuur in het vroege voorjaar enkele dagen boven de tien graden uitkomt, weten deze insecten de bloemen doorgaans snel te vinden.

Het planten van sneeuwklokjes gebeurt traditioneel direct na de bloei. De zogenoemde ‘sneeuwklokjes in het groen’ krijgen zo een volledig groeiseizoen de tijd om zich te wortelen en te herstellen. Ook bewoners die zelf een overvloed aan sneeuwklokjes in de tuin hebben en bereid zijn deze te delen, worden aangemoedigd om vóór 11.00 uur een polletje mee te brengen. Het uitsteken daarvan gaat het eenvoudigst met een spavorkje.

Bezoekers kunnen op 28 maart ook een kijkje nemen in de groene voorbeeldtuin van De Woudreus. Daar worden diverse oplossingen getoond voor het afkoppelen van regenwater, opslag en infiltratie, evenals verschillende typen waterdoorlatende bestrating. Daarnaast is er informatie beschikbaar over het belang van beplanting en over plantensoorten die geschikt zijn voor uiteenlopende tuinsituaties.

De Energieke Rondeveners en De Woudreus hebben gezamenlijk een Groenblauw loket ingericht, waar tuincoaches vragen beantwoorden over het vergroenen en klimaatbestendig maken van particuliere tuinen. Inwoners van De Ronde Venen kunnen de tuincoaches desgewenst ook thuis laten langskomen voor gratis advies en inspiratie, ongeacht de omvang van tuin of balkon. Contactgegevens van de tuincoaches en de openingstijden van het Groenblauw loket zijn te vinden via energieke-rondeveners.nl onder het kopje ‘Groene Tuin’.

Op de foto: Het bescheiden sneeuwklokje geldt als een van de eerste aankondigers van het voorjaar. Foto: aangeleverd.