Trio-expositie toont vele vormen van kunst

Mijdrecht – De galerie van KunstRondeVenen, gevestigd in Winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, beleeft inmiddels het vijfde jaar van haar bestaan. De belangstelling voor de getoonde kunst beweegt zich nog steeds in een stijgende lijn. Van 19 maart tot en met 28 maart is er een expositie ingericht met werk van Susanne Gasser, Marian Blokker en Mieke Schenk en omvat keramiek, collages en schilderijen. De expositie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. De kunstenaars treden zelf als gastvrouw op.

Susanne Gasser vindt het belangrijk om elke dag iets nieuws te creëren en meestal is het dan van klei gemaakt. Zij draait vooral functioneel aardewerk, maar zij vindt het ook leuk om objecten geheel met de hand te maken. Zij werkt spontaan en vanuit het hart. Haar werk maakt haar gelukkig en zij hoopt dat zij dit gevoel op de beschouwer overdraagt.

Marian Blokker heeft een eigen stijl gevonden in de collages en schilderijen die ze maakt. Ze werkt met verschillende materialen, stukjes stof, oude papieren, knoopjes, maar ook elektronica en computeronderdelen en wat er al zo op haar pad komt. Zwart/wit, neutrale kleuren en aardetinten vormen de boventoon in haar werk met soms een uitstapje naar een wat kleuriger palet. Haar werk is een combinatie van een vooropgezet plan, toeval en intuïtie. Soms stuurt het materiaal haar een heel andere kant uit en dan wordt er net zolang geschoven, geplakt, geschilderd en geschuurd totdat het werk de juiste sfeer heeft.

Mieke Schenk is vanaf haar jeugd geïnteresseerd in kunst, in al zijn verschijningsvormen. Tekenen en schilderen heeft zij in al die jaren actief beoefend. Maakte zij vroeger ook vaak aquarellen, tegenwoordig beperkt zij zich tot het schilderen met olieverf op doek. Mieke is autodidact, maar heeft in het verleden wel kennis van technieken en stijlen vergaard bij Atelier de Kromme Mijdrecht en bij verschillende docenten, waaronder Hans Leijerzapf en de laatste jaren bij Pavel Sizov. Haar belangstelling gaat vooral uit naar landschappen en stillevens. Zij hanteert een realistische stijl.

Voor meer informatie over de expositie en de kunstenaarsvereniging en haar leden: www.kunstrondevenen.nl en de Facebookpagina van de vereniging.

Op de foto: Werk van Mieke Schenk. Foto: aangeleverd.